Inside a Holiday Party at an Iconic Venue
Town Residential founder and CEO Andrew Heiberger welcomed nearly 1,000 guests to Tavern on the Green for the real estate firm’s annual soirée
Andrew Heiberger and Haley Lankau
Andrew Heiberger and Haley Lankau
Anna Vorobyeva and Marc Hummel Jr.
Asaf Bar-Lev, Nicole Hechter, Charles Saulson, Susan Green
Bradley Cooper, Chris Whelan, Steve Gold, Jessica Gomberg
Bryon Zapf, Ariel Torkian, Jamie Reimer, Elanna Jochimek, Matthew Torkian, Elaine Diratz
Elkin Serna, Margo Rogers, Guest
Sidnie Nikki, Andrew Heiberger, Haley Lankau, Jimmy Brett
The Town Residential Holiday Party
Town representatives