Just in time for the holidays, the Wynn Las Vegas reopens its Cartier boutique following a minor facelift. The shop’s gold, bronze and beige interiors showcase the fine jeweler’s elegant baubles, a number of which—like the Ballon Bleu de Cartier Serti Vibrant watch (above), with brilliant-cut diamonds set in 18-karat white gold—are otherwise only available abroad.

3131 Las Vegas Boulevard South; wynnlasvegas.com.